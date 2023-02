Verfolgungsjagd mit der Polizei im Wartburgkreis

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein 35-jähriger Mann hat sich im Wartburgkreis eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Polizisten erkannten am Dienstagabend den führerscheinlosen und polizeibekannten 35-Jährigen am Steuer eines Autos auf einer Landstraße bei Nazza, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Demnach habe der Mann, als er die Polizeistreife entdeckte, sofort Gas gegeben und versucht die Beamten abzuschütteln.

Mühlhausen - Im Zuge der Verfolgungsjagd sei er mit Geschwindigkeiten mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde gefahren und habe immer wieder seine Beleuchtung deaktiviert. Auf der Flucht raste er den Angaben zufolge durch Ortschaften und auch Einbahnstraßen in der falschen Richtung. Nach einer Vollbremsung in Mühlhausen ergriff der Mann fußläufig die Flucht und konnte sich einem Polizeizugriff vor Ort entziehen. Die Ermittlungen der Polizei bestätigten jedoch die Identität des 35-Jährigen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. dpa