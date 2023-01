Verletzte und Brände: Viel Arbeit für Polizei über Silvester

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Silvester hat Polizei und Feuerwehren in Thüringen reichlich Arbeit beschert. Bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstages seien allein 88 Brände auch im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern verzeichnet worden, teilte die Landeseinsatzzentrale am Sonntag mit. Gemeldet wurden etwa 60 Verstöße im Gebrauch mit Pyrotechnik und 36 Sachbeschädigungen durch Silvesterböller.

Erfurt - Zudem registrierten die Polizei knapp 50 Fälle von Körperverletzungen, häufig im Zusammenhang mit einem hohen Alkoholpegel. In Erfurt etwa seien dabei in Einzelfällen auch Messer und eine Schreckschusspistole benutzt worden.

In Friemar (Landkreis Gotha) wurde ein 42-Jähriger beim Hantieren mit aus dem Internet bestellten Böllern so schwer verletzt, dass ihm beide Unterarme amputiert werden müssen, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. In Schleiz-Crispendorf (Saale-Orla-Kreis) verlor ein 21-Jähriger bei einem Unfall mit einem Sprengkörper seine Hand. Die illegale Kugelbombe sei direkt beim Entzünden explodiert, sagte der Sprecher. Trotz der folgenschweren Verletzungen seien die Männer nicht in Lebensgefahr. dpa