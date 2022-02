VfB Suhl verliert gegen USC Münster 1:3

Volleybälle liegen in einer Halle. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl haben ihr Bundesliga-Heimduell gegen den USC Münster am Dienstagabend mit 1:3 (21:25, 25:12, 21:25, 24:26) verloren.

Suhl - In personell geschwächter Aufstellung - zu zwei Verletzten waren in den vergangenen Tagen zwei Corona-Fälle hinzugekommen - präsentierten sich die Gastgeberinnen von Anfang an verunsichert. Trainer Laszlo Hollosy hatte auf die Situation reagiert und seine etatmäßige Diagonalangreiferin Jelena Sunjic auf der Liberoposition gebracht. Das nützte im ersten Satz nur wenig, obwohl sich der VfB von einem 3:10-Rückstand in der Schlussphase auf 19:23 zurückgekämpft hatte.

Erst mit Beginn des zweiten Satzes kehrte die gewohnte Cleverness und Aggressivität ins Spiel des VfB zurück, als er teilweise mit mehr als zehn Punkten in Führung gehen konnte (15:4, 22:11). Der eben noch eindrucksvoll präsentierte Spielwitz ging den Suhlerinnen aber im dritten Satz wieder verloren, als vor allem in der entscheidenden Phase unerklärliche Fehler passierten. So auch im vierten Durchgang. dpa