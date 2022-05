Viel mehr Geld in der Landeskasse: Taubert warnt vor Risiken

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

In diesem Jahr muss die rot-rot-grüne Landesregierung kräftig sparen. Das soll auch so bleiben - trotz fast einer halben Milliarde Euro, die zusätzlich fließen könnte.

Erfurt - Thüringens Steuereinnahmen sollen in diesem Jahr trotz gedämpfter Konjunkturerwartungen der Wirtschaft und der Unsicherheit durch den Ukrainekrieg kräftig steigen. Nach der Mai-Steuerschätzung, die Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Freitag in Erfurt vorlegte, kommen 474 Millionen Euro mehr in die Kasse als im Landeshaushalt veranschlagt. Auch bundesweit und bei den Thüringer Kommunen steigen die Steuereinnahmen.

Taubert verwies auf die große Unsicherheit bei der Steuerprognose und plädierte dafür, zusätzliche Einnahmen für schlechte Zeiten zurückzulegen. Zur Prognose sagte sie, es sei ungewiss, „ob das bis Jahresende hält“. Taubert: „Wir sollten die Rücklage wieder auffüllen.“ Aus ihr sollen 2022 nach bisherigen Planungen etwa 500 Millionen Euro zur Finanzierung des Landeshaushalt genutzt werden, der ein Volumen von 11,9 Milliarden Euro hat.

Einen Nachtragshaushalt in diesem Jahr mit höheren Ausgaben, wie er bereits im März von den Grünen gefordert wurde, lehnte die Ministerin ab. „Wir müssen in diesen Zeiten zurückhaltend auf allen Ebenen sein.“ Unvorhersehbare Ausgaben wie die Finanzierung der Unterbringung und Betreuung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine könnten über die Mehreinnahmen aber bezahlt werden. Darüber könnte der Haushaltsausschuss des Landtags entscheiden.

Taubert machte deutlich, dass der Sparbeschluss des Parlaments, nach dem die Minderheitsregierung im Jahresverlauf 330 Millionen Euro weniger ausgeben darf, ungeachtet der Mehreinnahmen eingehalten werden müsse. „Das machen wir.“ Der Haushalt sei trotzdem noch auskömmlich - „das muss reichen“. Das Geld, das am Jahresende übrig bleibt, will Taubert komplett in die Rücklage geben. Denkbar sei auch eine außerplanmäßige Schuldentilgung.

Für 2023 werden laut Steuerschätzung Mehreinnahmen von 457 Millionen Euro erwartet. Für den Etat im kommenden Jahr laufen die Verhandlungen in der rot-rot-grünen Regierung noch. Es gebe viele Begehrlichkeiten, so Taubert. Wie das Geld eingesetzt werde, müsse das Kabinett entscheiden. Es werde geschaut, „wo große Not ist“.

Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Steuerprognose für 2023 noch unsicherer als die für dieses Jahr sei. Taubert: „Mögliche Mehreinnahmen bedeuten nicht automatisch Möglichkeiten für Mehrausgaben.“ Auch für den Haushalt 2023 sei nach aktuellem Stand eine Rücklagenentnahme von einer dreiviertel Milliarde Euro vorgesehen. Knapp 60 Millionen Euro der Mehreinnahmen des Landes würden zudem an die Kommunen weitergereicht. Diese könnten laut Prognose mit eigenen Steuermehreinnahmen von 42 Millionen Euro rechnen. dpa