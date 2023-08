Viele Wolken und Regen in Thüringen

Teilen

Blick auf ein Rapsfeld während es regnet. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

In Thüringen wird das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Mittwoch startet locker bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ab dem Vormittag wird die Bewölkung demnach dichter und es regnet. Zum Nachmittag hin lockert es etwas auf, wobei auch die Niederschläge nachlassen. Am Abend kann es zu einzelnen Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen.

Erfurt - Es weht mäßiger Wind aus Südwest. Im Bergland und dem Thüringer Becken kann es zu Sturmböen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde, in den Kammlagen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, im Bergland bei 14 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird laut Vorhersage zunächst stark bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Ab Mitternacht lässt der Regen nach. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 16 Grad, im Bergland auf 10 Grad. Es weht mäßiger bis frischer Südwestwind, in den Kammlagen kann es zu Sturmböen kommen. Am Donnerstag wird es wolkig bis stark bewölkt und bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Bergland bei 15 bis 20 Grad.

Auch die Nacht zum Freitag bleibt laut den Meteorologen trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad. Am Freitag wird es stark bewölkt, mit etwas Regen. Im Süden kann es zu Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Bergland bei 15 bis 20 Grad. dpa