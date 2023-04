Vier Menschen bei Brand mit Drehleiter gerettet

Teilen

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hildburghausen (Landkreis Hildburghausen) sind vier Menschen am Mittwoch über eine Drehleiter gerettet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kamen sie anschließend mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Hildburghausen - Die Polizei fuhr während einer Streife an dem brennenden Haus vorbei. Zwei Menschen befanden sich vor dem Haus, währen die vier weiteren im ersten Stock und dem Dachgeschoss waren. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. dpa