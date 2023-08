Virtueller Rundgang durch einstiges Kloster geplant

Das mittelalterliche Kloster Mildenfurth bei Wünschendorf (Landkreis Greiz) soll mittels 3D-Brillen virtuell erlebbar werden. Voraussichtlich bis zum Herbst 2024 solle dafür ein aufwendiges digitales Modell des im 12. Jahrhundert gegründeten Klosters entstehen, teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten am Donnerstag mit. Zuständig für das Projekt sei die in Altenburg ansässige Barbarossa-Stiftung, die dafür 150.

Wünschendorf - 000 Euro aus Bundesmitteln erhalte. Die Schlösserstiftung steuere weitere 30.000 Euro für Bauforschung und begleitende Maßnahmen bei.

Die Kirche des im 12. Jahrhundert gegründeten Klosters war im 16. Jahrhundert zu einem Schloss umgebaut und dabei teilweise abgerissen worden. Heute ist laut Schlösserstiftung nicht mehr erkennbar, dass in dem ostthüringischen Ort einmal eine große Klosterkirche stand. Mithilfe des 3D-Projekts könnten eine Vielzahl von abstrakten Details und Fakten über das Bauwerk sinnlich erfahrbar gemacht werden, äußerte Stiftungsdirektorin Doris Fischer in einer Mitteilung. Am Projekt beteiligt sind unter anderem auch die Technische Universität Chemnitz und das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege. dpa