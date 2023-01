Voigt: CDU plädiert für Sonderkreditprogramm in Thüringen

Die CDU-Fraktion will sich für ein Sonderkreditprogramm mit einem Volumen von einer halben Milliarde Euro für Thüringen einsetzen. Mit dem Geld sollen der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie Investitionen zur Energieeinsparung gefördert werden, sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Mittwoch nach einer Klausur der CDU-Fraktion zu Schwerpunkten ihrer Arbeit in diesem Jahr.

Erfurt - Aus dem Programm sollten Haushalte und Unternehmen jeweils 100.000 Euro pro Mitglied oder Arbeitsplatz erhalten können. „Das sorgt für Wertschöpfung und Beschäftigung bei Bauwirtschaft und Handwerk.“

Der CDU gehe es darum, die Probleme von Bürgern und Wirtschaft in Thüringen aufzugreifen, sagte Voigt. Die rot-rot-grüne Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht er „massiv geschwächt“. Der Abgang der bisherigen Minister der Grünen habe zu Jahresbeginn für Chaostage gesorgt.

Bei der Klausur sei es unter anderem darum gegangen, die Wasserstoffregion Mitteldeutschland voranbringen. Dazu habe sich die Fraktion als Gast Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) eingeladen. Angestrebt werde, dass Thüringen schnell mit dem Chemiedreieck Bitterfeld-Leuna verbunden werde, „um gemeinsam in Mitteldeutschland eine größere Effizienz bei der Gas- und Wasserstofferzeugung zu erzielen“.

Zudem setze sich die CDU-Fraktion dafür ein, dass vor allem Krankenhäuser, Stadtwerke oder Vereine das Geld aus dem Energiehilfefonds schnell bekommen. Bisher fehle es noch an Richtlinien, nach denen die Gelder vergeben werden sollen. Die Landesregierung müsse endlich die Möglichkeit schaffen, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen. dpa