Voigt lobt Personalentscheidung von Merz für Linnemann

CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt im Plenarsaal des Landtags in Thüringen. © Martin Schutt/dpa

Thüringens CDU-Landesvorsitzender Mario Voigt hat die Entscheidung von CDU-Chef Friedrich Merz gelobt, Carsten Linnemann als neuen Generalsekretär vorzuschlagen. „Die CDU Deutschlands bekommt mit Carsten Linnemann einen engagierten, leidenschaftlichen und glaubhaften Streiter für die Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft“, sagte Voigt am Mittwoch in Erfurt.

Erfurt - Mit Linnemann habe Merz einen „überzeugenden Vorschlag“ gemacht.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Merz den bisherigen Generalsekretär Mario Czaja auswechselt und den Chef der Grundsatzkommission der CDU, Carsten Linnemann, für den Posten vorschlägt.

Voigt sagte, Linnemann zeichne sich „durch seinen Klartext und seine inhaltliche Klarheit aus“. Voigt ist in der Grundsatzkommission Linnemanns Stellvertreter. In dieser Position habe er Linnemann als „als Kämpfer für die Sachthemen und für die Fleißigen in diesem Land“ erlebt. „Gemeinsam werden wir weiter an der Grundausrichtung der Union arbeiten“, sagte Voigt. dpa