Von Hagens „Körperwelten“-Ausstellung in Erfurt zu sehen

Eine Besucherin betrachtet das Plastinat „Der Denker“ in der Anatomie-Ausstellung "Körperwelten". © Robert Michael/dpa/Archivbild

In Erfurt startet die Ausstellung „Körperwelten & Der Zyklus des Lebens“ des Präparators Gunther von Hagens. Die am Dienstag eröffnete Schau ist nach Angaben des Veranstalters bis zum 1. Mai in der Zentralheize im alten Heizwerk der Landeshauptstadt zu sehen.

Erfurt - Anhand von Ganzkörper-Plastinaten können Besucher die Entwicklung des menschlichen Körpers und seine Veränderung im Lauf der Zeit nachvollziehen, teilten die Ausstellungsmacher mit. So sei „Körperwelten“ eine Schau, „die den Blick auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig verändert“. Nach Angaben der Aussteller haben weltweit mehr als 53 Millionen Menschen Ausstellungen der präparierten Körper besucht.

Von Anfang an war „Körperwelten“ umstritten. Kritiker sehen eine Schwelle überschritten, wenn Leichen zum Objekt morbider Schaulust werden. Diesen Vorwurf weisen die Organisatoren zurück, sie verstehen die Schau als Wissensvermittlung und Gesundheitsaufklärung. dpa