Vorstellung von Haushalt und Landesgartenschau-Ausrichter

Das Kabinett in Thüringen berät am Dienstag über den Haushaltsplan für das Jahr 2023. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) will im Anschluss (13.00 Uhr) in der Regierungsmedienkonferenz den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf vorstellen. Am Montag hatte die Präsidentin des Thüringer Rechnungshofs, Kirsten Butzke, die Landesregierung vor überzogenen Ausgabewünschen gewarnt.

Erfurt - Der Freistaat müsse 2023 eine größere Ausgabendisziplin zeigen als bisher.

Außerdem wird Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) über die Ergebnisse der Bewertungskommission zur 6. Landesgartenschau 2028 in Thüringen informieren und den Gewinner präsentieren. Beworben hatten sich Altenburg unter dem Leitthema „Garten.Schau.Spiele.Stadt“, Arnstadt mit „Grün.Bach.Modern“, Bad Frankenhausen unter dem Thema „Kreuzweg der Blumen+“, Bad Salzungen und Bad Liebenstein mit dem Motto „Quellen des Lebens“, der Initiativkreis Interkommunale Landesgartenschau Orla-Region unter dem Leitthema „Zusammen.Wachsen“, sowie der Zweckverband Allianz „Thüringer Becken“ mit dem fast identischen Motto „Zusammen Wachsen“. dpa