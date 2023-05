Waldarbeiter im Kreis Sonneberg tödlich verletzt

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein Waldarbeiter ist bei Abholzarbeiten im Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern in Frankenblick (Landkreis Sonneberg) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, arbeitete der Mann am Donnerstagmittag in einem Wald, als von einem Baum ein großer Ast herunterfiel und den 54-Jährigen traf. Er sei schwer verletzt worden und noch am Unfallort gestorben.

Frankenblick - Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Bergwacht im Einsatz. In der Folge des Unfalls wurde die Bundesstraße 89 laut Polizei zeitweise gesperrt. dpa