Walpurgis-Party lockt Tausende Feiernde auf den Domplatz

Tausende Menschen haben in Erfurt friedlich die Walpurgisnacht gefeiert und damit den Mai begrüßt. Bei einem am Sonntagabend entzündeten großen Maifeuer tummelten sich nach Schätzungen von Erfurts Marktmeister Sven Kaestner etwa 10.000 Menschen auf dem Domplatz, über den Tag verteilt seien es sogar noch mehr gewesen. „Es war echt voll.“ Die Walpurgis-Party in der Landeshauptstadt hatte am Sonntagnachmittag begonnen.

Erfurt - Die Stimmung sei gut gewesen, die Menschen hätten friedlich gefeiert, sagte Kaestner. Seit 1997 gehört die Walpurgis-Party in Erfurt zum festen Programm.

Am Montagmorgen wurden die Maifeiern in Erfurt mit einer Biker-Ausfahrt und einem Familien- und Sportfest fortgesetzt. 755 Motorräder starteten vom Domplatz zu einer Tour in den Thüringer Wald, wo sie im Laufe des Tages den Bahnhof Rennsteig bei Schmiedefeld erreichen wollen. Am traditionellen Biker-Gottesdienst vor dem Dom nahmen mehr als 1000 Menschen teil.

Auch in vielen anderen Thüringer Orten wurden am Vorabend des 1. Mai geschmückte Maibäume aufgestellt und Maifeuer entzündet, oft verbunden mit einem Umtrunk.

Walpurgis geht auf heidnische Frühlingsfeste zurück. Später ließ die Kirche am 30. April den Geburtstag der heiligen Walburga feiern, der Schutzpatronin gegen Aberglauben und Geister. Literarisch bekannt geworden sind die Feiern durch Goethe, der das schaurige Treiben in seiner Tragödie „Faust“ festgehalten hat. dpa