Wanderer findet im Wald bei Meiningen skelettierte Leiche

Ein Absperrband der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Ein Wanderer hat in einem Waldstück bei Meiningen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) eine skelettiere Leiche gefunden. Wie die Polizei in Suhl am Mittwoch mitteilte, soll es sich bei ihr mit großer Wahrscheinlichkeit um einen 58-jährigen Mann aus Meiningen handeln, der seit Juli 2021 vermisst wird. Die Identität müsse noch abschließend geklärt werden, hieß es.

Meiningen/Suhl - Die Kriminalpolizei ermittelt die näheren Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben. Der Wanderer hatte die Polizei schon am vergangenen Freitagmittag von dem Fund in dem Wald im Meininger Ortsteil Dreißigacker informiert. dpa