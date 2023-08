Warmes Wochenendwetter: Einzelne Schauer und Gewitter

Blick auf ein Rapsfeld während es regnet. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Wolken, Sonne und hohe Temperaturen bestimmen die Wetterlage in Thüringen am Wochenende. Regen und Gewitter sind dabei weiter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Demnach beginnt der Tag bewölkt, am Nachmittag verziehen sich einige Wolken und es klart größtenteils auf. Einzelne Schauer und Gewitter sind laut DWD nicht ausgeschlossen.

Erfurt - Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 31 Grad, im Bergland soll es etwas kühler werden. Nachts bleibe es überwiegend klar und regenfrei - bei Tiefstwerten zwischen 16 und 20 Grad.

Am Samstag wird es laut der Vorhersage anfangs sonnig, im Tagesverlauf ziehen dichte Wolken auf, dabei kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 30 und 34 Grad. In der Nacht zum Sonntag verdichten sich die Wolken, teils treten Schauer und Gewitter auf. Es werden Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad erwartet, wie es weiter hieß.

Der Sonntag zeigt sich wechselhaft, neben Wolken blickt auch die Sonne häufig durch. Einzelne Schauer werden laut DWD am Nachmittag erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 30 Grad. In der Nacht werde es klar und trocken - bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. dpa