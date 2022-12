Wechselhaftes Wetter und glatte Straßen in Thüringen

Wildenten stehen auf dem zugefroren Teil eines Flusses in Gera. © Bodo Schackow/dpa

Kurz vor Weihnachten steigen die Temperaturen auch in Thüringen. Den Autofahrern bereitet das Wetter dennoch Probleme - andere hingegen freuen sich.

Erfurt/Leipzig - Nach Glätte und Kälte müssen sich die Menschen in Thüringen in den kommenden Tagen bis Weihnachten auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der Mittwoch startet zunächst bedeckt und mit leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Später soll es dann auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage bei fünf bis acht Grad. Am Donnerstag und Freitag kann es ebenfalls regnen, die Höchstwerte liegen zwischen sieben und zehn Grad.

Noch am Dienstag hatte der DWD vor glatten Straßen gewarnt. Insbesondere im Kreis Greiz, im Kreis Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis sollten die Menschen aufpassen. Der ADAC Hessen-Thüringen riet am Dienstag zu einer guten Vorbereitung für Fahrten vor und an den Feiertagen. Das Auto sollte „winterfit“ sein, Decken und Thermoskannen mit Tee könnten helfen, längere Wartezeiten im Kalten zu überbrücken.

Bereits zum Wochenbeginn sorgte Glatteis im Bundesland für zahlreiche Unfälle. Am Dienstag meldeten die Polizeistellen unter anderem aus dem Saale-Holzland-Kreis und Weimarer Land Unfälle. Am Montag war die Polizei in Nordthüringen wegen der „massiven Glatteislage“ oft im Einsatz. 100 Verkehrsunfälle seien der Polizei Nordhausen gemeldet worden, davon 72 wegen Glatteises, teilte die Polizei mit. „Die Anzahl der Unfallmeldungen ist bisher einmalig in der Landespolizeiinspektion Nordhausen.“

Freude bereitete das kalte Wetter hingegen den Wintersportlern im Land. Im Wintersportgebiet Steinach etwa lagen am Dienstagmorgen bis zu 25 Zentimeter Schnee auf der Berghöhe, wie der Regionalverbund Thüringer Wald in Suhl mitteilte. Im Tal waren es hier demnach 13 Zentimeter.

Rund 110 Kilometer präparierte Langlaufstrecken standen den Menschen laut Wintersportbericht zur Verfügung. Außerdem konnten sich Sportbegeisterte auf zehn Rodelhängen austoben oder auf 31 Winterwanderwegen gehen. dpa