Weitere bekannte Namen beim Kunstfest Weimar angekündigt

Zwei weitere prominente Gäste hat das Kunstfest Weimar für seine diesjährige Auflage angekündigt. Die gebürtige Schweizerin Sibylle Canonica werde am Eröffnungstag am 23. August auftreten, teilte der künstlerische Leiter des großen spartenübergreifenden Festivals für zeitgenössische Künste, Rolf C. Hemke, am Freitag mit.

Weimar - Die zu den Bayerischen Staatschauspielerinnen gehörende Canonica werde nach der offiziellen Eröffnung aus Imre Kertész „Meine Rede über das Jahrhundert“ lesen. Dabei werde sie vom Günther Ueckers „Steinmal“-Installation flankiert, die an diesem Tag auf dem Theaterplatz aufgebaut werden soll. Der heute 93-jährige Uecker hatte 1999 im Kellerraum der Häftlingskantine des Konzentrationslagers Buchenwald ein „Steinmal“ errichtet. 24 Jahre danach soll diese Installation aus Steinen des Buchenwald-Steinbruchs für eine Woche auf dem Theaterplatz unter Mitwirkung der Weimarer Bevölkerung zu neuem Leben erweckt werden.

Der aus der ZDF-Fernsehserie „SOKO Potsdam“ bekannte Omar El-Saeidi wirke bei einem besonderen interdisziplinären Projekt mit, so Hemke. El-Saeidi werde einen für ihn vom Thüringer Autoren Martin Knuth geschriebenen Text interpretieren - und zwar in Jonastal bei Arnstadt, „wo nationalsozialistische Ausbeutung und später militärische Nutzung tiefe Spuren hinterlassen haben“. Die Veranstaltung ist Teil von „ENDLAND - Verlassene Orte Thüringens neu denken“. Dabei thematisieren fünf Thüringer Künstler fünf verlassene Orte in der Thüringer Fläche. Ganztägige Bustouren an den Festival-Wochenenden führen zu diesen Orten.

Mehr als 150 Veranstaltungen aus den Kategorien Installationen, Tanz, Theater, Konzerte und mehr stehen auf dem Programm des vom 23. August bis zum 10. September geplanten Kunstfests. Dazu gehört auch eine Inszenierung des bekannten Regisseurs Robert Wilson, ein Konzert Jazz-Musikers Chilly Gonzales sowie eine Lesung unter anderem mit dem Schriftsteller Navid Kermani und der Schauspielerin Eva Mattes.

Im vergangenen Jahr zählte das über drei Wochen und Spielstätten verteilte Festival rund 27.000 Besucherinnen und Besucher. dpa