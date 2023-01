Weitere Freiwilligenagentur in Thüringen gestartet

In Thüringen hat eine weitere Freiwilligenagentur die Arbeit aufgenommen. Nach Monaten der Vorbereitung habe die Erfurter EngagementAgentur „erna“ am Montag ihre Türen geöffnet, teilte die BürgerStiftung Erfurt mit. Sie will Menschen und Initiativen mit Interesse am Ehrenamt informieren, beraten und vernetzen.

Erfurt - Die EngagementAgentur wolle Interessenten helfen, die passende Aufgabe zu finden. In Kooperation mit der Volkshochschule seien auch Workshops und Seminare geplant. Der Aufbau der Erfurter EngagementAgentur sei von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und der gemeinnützigen Hertie-Stiftung gefördert worden.

Regionale Agenturen, die sich als Mittler zwischen engagierten Menschen sowie Projekten, Vereinen und Initiativen verstehen, sind nach Angaben der Thüringer Ehrenamtsstiftung 2023 auch in den Kreisen Hildburghausen, Sömmerda und im Wartburgkreis geplant. Ende 2022 bestanden im Freistaat 14 Freiwilligenagenturen.

Dazu gehören unter anderem das Ehrenamtsbüro Altenburger Land, die Freiwilligenagentur Südthüringen in Schmalkalden oder Agenturen in Jena/Saale-Holzland oder im Kyffhäuserkreis. Die Zahl der Thüringer, die sich ehrenamtlich in Vereinen, Initiativen oder Stiftungen einbringt, liegt nach Angaben des Sozialministeriums bei etwa 753 000 - das seien immerhin knapp 41 Prozent der Einwohner im Alter über 14 Jahre. dpa