Weniger Aufträge und Umsatz für Bauhauptgewerbe in Thüringen

Statistik

Die Aufträge für das Bauhauptgewerbe in Thüringen sind in den ersten vier Monaten dieses Jahren zurückgegangen. Auch der Umsatz war rückläufig, wie das Thüringer Landesamt für Statistik in Erfurt am Montag mitteilte. Demnach gingen bei den Baubetrieben Aufträge in Höhe von 726,8 Millionen Euro ein. Das waren 53,7 Millionen Euro oder 6,9 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Erfurt - Demnach brach das Auftragsvolumen im öffentlichen Bau, im Wohnungsbau und im Straßenbau ein. Lediglich der gewerbliche Bau konnte mit Auftragseingängen von 284,6 Millionen Euro einen Zuwachs von 4,9 Millionen Euro oder 1,8 Prozent verzeichnen, hieß es.

Im gleichen Zeitraum ging der Umsatz des Baugewerbes verglichen mit dem Vorjahr um 4,6 Millionen Euro oder 0,7 Prozent zurück. Nur der öffentliche Bau und der Straßenbau zeigten den Angaben zufolge einen Zuwachs von 9,8 Millionen Euro (3,2 Prozent).

Ausgewertet wurden die Zahlen von durchschnittlich 291 berichtspflichtigen Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten. Das waren drei Betriebe weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten im Thüringer Bauhauptgewerbe stieg um 93 oder 0,7 Prozent auf 14.233. dpa