Weniger Brände, aber mehr Feuerwehreinsätze im Vorjahr

Einsatzfahrzeuge stehen in der Feuerwache Eisenach nebeneinander. © Martin Schutt/dpa

In Thüringen hat es im vergangenen Jahr rund 1500 Feuerwehreinsätze mehr gegeben als im Jahr zuvor - trotz weniger Brandeinsätze. Mit 35.705 Einsätzen ist die Gesamtzahl um knapp 16 Prozent angestiegen, wie aus dem aktuellen Brand- und Katastrophenschutzbericht des Landes hervorgeht, den Innenminister Georg Maier (SPD) am Freitag in Eisenach vorstellte.

Eisenach - Sie habe damit einen Spitzenwert seit Anfang der 90er Jahre erreicht. Mit rund 26 400 Einsätzen machen Hilfeleistungen gut drei Viertel der Einsätze aus. Damit entfielen 2021 auf einen Brandeinsatz mehr als sieben sogenannte Hilfeleistungseinsätze.

Dass Feuerwehren gerufen werden, wenn etwa Patienten aus Wohnungen geholt werden müssten, habe so deutlich zugenommen, dass viele Feuerwehrkräfte zu ihm gekommen seien und gesagt haben sollen, sie sehen das nicht mehr ein, sagte Maier. „Wenn Gefahr im Verzug ist, wird es immer kostenlos bleiben, das ist vollkommen klar“, sagte Maier. Wenn etwa für die Polizei Türen geöffnet werden müssten oder in akuten medizinischen Notlagen, werde die Feuerwehr auch in Zukunft immer helfen. Für Fälle, die der Rettungsdienst alleine stemmen könne, müsse aber zeitnah eine Lösung gefunden werden, sagte Maier. Dafür müsse mit den Krankenkassen über Kostenübernahmen gesprochen werden. dpa