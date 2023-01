Weniger Organspenden in Thüringen

Eine Frau hält einen Organspendeausweis in ihren Händen. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Zahl der postmortalen Organspenden ist in Thüringen im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag in Frankfurt mitteilte, spendeten im Jahr 2022 insgesamt 28 Menschen ein oder mehrere Organe nach ihrem Tod - das waren zwei Menschen weniger als im Vorjahr. Die Summe der so gespendeten Organe sank demnach von 94 auf 87.

Erfurt/Frankfurt (dpa/th)- Im Jahr 2020 hatte die Zahl der Spender in Thüringen noch bei 30 gelegen, die Zahl der gespendeten Organe bei 85.

Deutschlandweit wurden nach den Angaben vom Montag im vergangenen Jahr rund 6,9 Prozent weniger Organe gespendet als noch im Vorjahr. Gleichzeitig stehen rund 8500 Menschen in Deutschland auf den Wartelisten für ein Organ. Mögliche Gründe für den bundesweiten Rückgang sind laut DSO die Coronavirus-Pandemie und die daraus resultierenden Krankenstände beim Personal in den Kliniken. „Wir stehen bei der Organspende immer noch vor großen Herausforderungen“, sagte der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel. dpa