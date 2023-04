Weniger Zwillinge 2021 in Thüringen geboren

Das Schild "Kreißsaal" ist im Flur eines Krankenhauses befestigt. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

In Thüringen sind 2021 weniger Zwillinge und Kinder aus anderen Mehrlingsvarianten zur Welt gekommen. 481 Mehrlingskinder wurden in dem Jahr geboren, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. 462 Kinder davon waren Zwillinge. Im Jahr 2020 kamen laut Statistik 568 Zwillinge und 12 Kinder aus anderen Mehrlingsvarianten zur Welt, 2019 waren 519 Zwillinge und 9 weiter Mehrlingskinder.

Erfurt - Die Mehrlingsquote ging ebenfalls zurück: 2021 lag sie bei 31,3 lebendgeborenen Mehrlingen je 1000 lebendgeborene Kinder. 2020 wurde die Höchstquote seit Beginn der Zählung 1991 registriert: Die Quote erreichte einen Wert von 36,3, 2019 betrug er 31,7. Die meisten Mehrlingskinder wurden nach Angaben der Statistiker 2017 geboren: 629 Kinder kamen in diesem Jahr zur Welt. dpa