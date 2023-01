Wieder Haushaltsbefragung in Thüringen

Blick auf die Fassaden von Wohnhäusern. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Auch in diesem Jahr gibt es in Thüringen wieder eine Haushaltsbefragung. Beim Mikrozensus wird 2023 durchschnittlich ein Prozent der Bevölkerung zu verschiedenen Aspekten der Bevölkerungs-, Haushalts- und Familienstruktur, des Arbeitsmarkts sowie der sozialen und wirtschaftlichen Lage befragt, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte.

Erfurt - In Thüringen sind das den Angaben nach über das Jahr verteilt rund 13.500 Haushalte, die zu der jährlichen repräsentativen Befragung herangezogen werden. Die Auswahl erfolge nach einem mathematisch-statistischen Zufallsverfahren. Für die ausgewählten Haushalte besteht Auskunftspflicht - und zwar für bis zu vier Befragungen innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden Jahren.

Im vergangenen Jahr waren die Daten für den Zensus 2022 erhoben worden. Diese bundesweite Bevölkerungs- sowie Gebäude- und Wohnungszählung findet alle zehn Jahre statt. Für die Haushaltsbefragung waren etwa 16 Prozent der Thüringer Haushalte befragt worden. Für die Gebäude- und Wohnungszählung waren etwa 684.000 Erstanschreiben an Auskunftspflichtige verschickt worden.

Zensus-Ergebnisse bieten präzise Bevölkerungszahlen für Bund, Länder und Kommunen sowie Daten zur Bevölkerungsstruktur, Bildung und Erwerbstätigkeit. dpa