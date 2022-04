Wieder volles Programm beim Weimarer Spiegelzelt-Festival

Das Spiegelzelt-Festival in Weimar wartet nach drei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen und Absagen wieder mit einem vollen Programm auf. Vom 4. Mai bis 19. Juni sind 43 Veranstaltungen mit 37 Künstlern geplant, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Darunter sind Kabarettisten wie Lisa Fitz, Rainald Grebe, Gerd Dudenhöffer („Heinz Becker“) und Alfons.

Weimar - Erwartet werden auch die Sängerinnen Anna Depenbusch und Pe Werner sowie ihre Kollegen Götz Alsmann und Tim Fischer.

Das Spiegelzelt-Festival ist eines der wichtigsten für Kleinkunst in Thüringen. In den Jahren vor Corona hatten bis zu 20.000 Menschen die Konzerte und Kabarett-Abende besucht. Angesichts der Pandemie sei bislang eine Zurückhaltung beim Ticketkauf zu beobachten, so die Veranstalter. In diesem Jahr gebe es keine Einschränkungen und Hygieneregeln beim Besuch. Gäste könnten freiwillig Maske tragen, das Zelt sei zudem anders als feste Bauten leicht zu belüften. dpa