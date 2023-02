Winter-Wochenstart: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Hinter den Schattenrissen der Bäume und einem Schneefeld geht die Sonne unter. © Bernd März/dpa/Archivbild

Die Woche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnt mit Schneefall, Frost und Glätte. Besonders am Montagvormittag müssen Autofahrer mit Glätte durch gefrierenden Schnee oder Sprühregen rechnen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen. Bis zu den Mittagsstunden wird in ganz Sachsen-Anhalt gelegentlicher Schnee oder Schneeregen erwartet.

Leipzig - Auch in der Westhälfte Sachsens, sowie in Ostthüringen und im Thüringer Wald kann es über den Tag zu Schneefall und etwas Neuschnee kommen. Die Temperaturen liegen dabei bei null bis zwei Grad Celsius.

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel klar und es bleibt trocken. Vereinzelt wird Nebel erwartet. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus neun Grad. dpa