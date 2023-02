WM-Auftakt: Deutsche Biathleten im Mixed in Bestbesetzung

Biathleten trainieren am Schießstand. © Martin Schutt/dpa

Die deutschen Biathleten gehen in Bestbesetzung ins erste Rennen bei den Heim-Weltmeisterschaften in Oberhof. Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees wollen am Mittwoch in der Mixed-Staffel (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) nach der ersten Medaille in der Arena am Rennsteig greifen. Letztmals holten die deutschen Skijäger 2019 mit Silber eine Medaille im gemischten Quartett.

Oberhof - Das letzte Gold gab es 2017 in Hochfilzen.

„Die Mixed-Staffel ist die härteste Staffel überhaupt, das ist ein brutales Rennen. Wir haben fünf, sechs, sieben, vielleicht acht Teams, die top aufgestellt sind, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen„, sagte am Dienstag Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon. „Es kann in beide Richtungen gehen, aber unser Motto ist klar: Wir wollen angreifen.“

Favoriten sind die Olympiasieger und Titelverteidiger aus Norwegen, die mit Weltcup-Dominator Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Laegreid, Marte Olsbu Röiseland und Ingrid Landmark Tandrevold antreten. dpa