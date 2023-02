Woche startet in Thüringen neblig und trüb

Ein Auto fährt Nebel über eine Straße. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Neblig und trüb startet die neue Woche in Thüringen. Ab Dienstag heitert es jedoch zunehmend auf, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Montagmorgen mitteilte. Nur in den Kammlagen des Thüringer Waldes ist es am Montag teilweise sonnig. Bei sechs bis zehn Grad, im Bergland und Südthüringen bei vier bis sechs Grad, ist es zunächst wolkig und neblig-trüb.

Leipzig - Während es im Norden ab dem Mittag etwas auflockert, bleibt es im Werratal und Thüringer Wald während des ganzen Tages neblig.

Im Werratal wird es nach den Angaben auch am Dienstag neblig. Bei vier bis neun Grad bleibt es niederschlagsfrei. Ab dem Mittag heitert es auf. Die Nacht wird der Vorhersage zufolge meist klar. Nach der Auflösung von Nebel- und Hochnebelfelder bleiben am Mittwoch bei fünf bis zehn Grad nur dünne Schleierwolken. Im Werratal hält sich hingegen zäher Hochnebel. Es bleibt niederschlagsfrei. dpa