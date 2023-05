Wohnungswirtschaft: Warmmieten um elf Prozent gestiegen

Ein Heizkostenverteiler, zur Berechnung von Heizkosten, an einem Heizkörper. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Die Mieten in Thüringen sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Wohnungswirtschaft einschließlich Nebenkosten im Schnitt um elf Prozent gestiegen. Betrug die durchschnittliche monatliche Bruttowarmmiete einer 60 Quadratmeter großen Wohnung im Jahr 2021 noch rund 456 Euro, so waren es im Jahr 2022 etwa 506 Euro, teilte der Verband der Wohnungswirtschaft am Mittwoch in Suhl mit.

Suhl - Das Gros der Mehrkosten sei durch höhere Preise für Heizung und Warmwasser entstanden, die Mieten an sich seien nur um 1,7 Prozent gestiegen.

Verbandsdirektor Frank Emrich mahnte mehr staatliche Unterstützung bei der energetischen Sanierung von Wohnungen an. Sonst würden die Mieten sprunghaft um einige Euro pro Quadratmeter steigen. Konzepte der Politik müssten her, „um den Menschen, die kaum finanziellen Spielraum haben, die Angst vor der klimaneutralen Zukunft zu nehmen“, sagte Emrich bei dem Verbandstag. Er sehe dabei vor allem die Bundesregierung in der Pflicht. Die Wohnungsunternehmen im Verband bewirtschaften nach eigenen Angaben fast 264.000 Wohnungen. Nahezu jeder zweite Mieter in Thüringen wohne bei ihnen. dpa