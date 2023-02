„Woisinge ahoi“: Faschingsumzug in Wasungen

Narren ziehen beim historischen Festumzug durch Wasungen. © arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause für Faschingsumzüge steht Thüringen ein närrisches Wochenende mit Dutzenden Umzügen und Hunderten Prunksitzungen bevor. Beim überregional bekanntesten Faschingstross in Wasungen ziehen am Samstag (14.11 Uhr) knapp 2000 Aktive unter dem Motto „Mie könne's ümmer nooch“ („Wir können's immer noch“) durch die Stadt in Südthüringen.

Wasungen - Schaulustige bekommen laut des Wasunger Carneval Clubs etwa 100 Bilder zu sehen, fünf Kapellen steuern Stimmungsmusik bei. In Wasungen, wo in diesem Jahr der 487. Straßenkarneval gefeiert wird, begrüßen sich die Narren traditionell mit „Woisinge Ahoi“.

Auch durch zahlreiche andere Thüringer Orte sollen am Samstag Karnevalsumzüge ziehen. Das Wochenende vor Rosenmontag ist in Thüringen traditionell der Höhepunkt der „fünften Jahreszeit“. dpa