Wolkiges und überwiegend trockenes Wetter erwartet

Bewölktes Wetter. © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Bewölkte Wetteraussichten erwarten die Thüringer. Dabei bleibt es weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach beginnt der Tag stark bewölkt, vereinzelt treten ein paar Regentropfen auf. Ab Mittag und Nachmittag wird es dann heiter und trocken - bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Nachts sind zunächst nur einige Wolken am Himmel zu sehen, später verdichtet sich die Wolkendecke.

Erfurt - Es bleibt regenfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad.

Am Mittwoch wird es laut DWD wechselnd wolkig bis stark bewölkt. Regen tritt nicht auf. Die Höchstwerte am Tag liegen zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es teils klar, teils bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 0 und 4 Grad.

Der Donnerstag klart deutlich auf, im Tagesverlauf bleibt es heiter. Es werden Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad erwartet. In der Nacht zum Freitag wird es weitestgehend klar. Örtlich tritt leichter Frost in Bodennähe auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad. dpa