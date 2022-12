Zahl der Azubis in Thüringen relativ stabil

Teilen

Nach dem Einbruch in den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der jungen Menschen, die in Thüringen eine Berufsausbildung absolvieren, stabilisiert. Ende 2021 waren insgesamt rund 25.400 Jugendliche in der Ausbildung, etwa 400 weniger als im Jahr davor, geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes von Donnerstag hervor. Gleichzeitig stieg die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr um knapp 200 auf rund 9700.

Erfurt - Das entspreche einem Zuwachs von 2,1 Prozent.

Mehr Berufsanfänger gab es vor alle in Industrie und Handel mit einem Plus von 4,7 Prozent, während das Handwerk einen Rückgang der abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 5,4 Prozent auf rund 2500 hinnehmen musste. Gefragt waren bei jungen Leuten auch die vermeintlich sicheren Berufswege im öffentlichen Dienst. Die Zahl der geschlossenen Verträge im öffentlichen Bereich stieg im Vergleich zum Jahr davor fast 13 Prozent auf 365. Ein leichtes Plus gab es auch in der Landwirtschaft mit 2,8 Prozent auf 435.

Die am häufigsten gewählten Ausbildungsberufe bei jungen Männern waren Kraftfahrzeugmechatroniker (460 Verträge), Verkäufer (240 Verträge) und Kaufmann im Einzelhandel (234 Verträge). Bei den weiblichen Azubis waren Verkäuferin (311 Verträge), Kauffrau im Einzelhandel (259 Verträge) und Kauffrau für Büromanagement (245 Verträge) am beliebtesten.

Unter den neuen Azubis waren im vergangenen Jahr laut Landesamt auch 645 junge Leute mit einem ausländischen Pass. Die größte Gruppe stellten dabei Vietnamesen und Syrer. dpa