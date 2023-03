Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen leicht gestiegen

Arbeitsmarkt

Die Zahl der Erwerbstätigen ist in Thüringen 2022 weniger stark gestiegen als im bundesweiten Schnitt. Im vergangenen Jahr hatten mehr als eine Million Menschen einen Arbeitsplatz im Freistaat, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das sei im Vergleich zu 2021 eine Zunahme um 5200 Arbeitskräfte oder 0,5 Prozent. In Deutschland stieg die Zahl der Erwerbstätigen binnen Jahresfrist hingegen um 1,3 Prozent.

Erfurt - Das entspreche einem Plus von 590.000 Erwerbstätigen.

Auch sei damit in Thüringen das Vor-Corona-Niveau von 2019 noch nicht erreicht, hieß es. Einen Anstieg der Erwerbstätigenzahl gab es im vergangenen Jahr vor allem im Handel, Verkehr und dem Gastgewerbe. Ebenso stieg die Beschäftigtenzahl im verarbeitenden Gewerbe. Einen Personalabbau gab es dagegen im Vergleich zum Vorjahr im Baugewerbe, bei den Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistern sowie in der Land- und Forstwirtschaft. dpa