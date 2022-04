Zahl der Jugendweihe-Teilnehmer fast auf Vor-Corona-Niveau

Eine Torte zur Jugendweihe. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Corona-Pandemie hat zwei Jahre lang die Planungen für die Jugendweihen durcheinander gewirbelt. Im vergangenen Jahr wurden viele erst im Herbst gefeiert, nun normalisiert sich die Lage.

Wechmar/Dorndorf - Nach zwei Jahren mit Einschränkungen und Terminverschiebungen feiern in Thüringen in diesem Jahr wieder annähernd so viele junge Leute ihre Jugendweihe wie vor der Corona-Pandemie. Die Interessenvereinigung Jugendweihe richtet nach eigenen Angaben Feste für rund 7000 Teilnehmer aus, wie Ute Töpfer-Rauchmaul vom Thüringer Landesverband auf Anfrage sagte. Das entspreche etwa dem Niveau der Jahre 2018 und 2019. Bis Anfang Juli sind 173 Feiern. Teilweise würden in diesem Jahr die im vergangenen Jahr wegen des Lockdowns ausgefallenen Feiern nachgeholt. Das betreffe rund 120 Mädchen und Jungen.

Für einige Jugendliche ist die Feier, mit der die Mädchen und Jungen um das 14. Lebensjahr herum symbolisch ihre Kindheit beschließen, Teil des Osterwochenendes. Am Samstag sind mehrere Jugendweihefeiern in Dorndorf (Wartburgkreis) und in Wechmar (Landkreis Gotha) geplant. Vor einer Woche war unter anderem bereits in Jena und Königsee gefeiert worden.

Möglich seien in diesem Jahr auch wieder die von der Interessenvereinigung organisierten Jugendreisen, sagte Töpfer-Rauchmaul. Am Sonntag solle eine Busreise mit Jugendweihe-Teilnehmern nach Lloret de Mar in Spanien starten. Die bei den Teenagern beliebten Busreisen ins Ausland seien wegen der Corona-Beschränkungen in den vergangenen zwei Jahren kaum möglich gewesen. Das gilt laut Interessenvereinigung auch für andere Angebote, mit denen die Jugendlichen auf ihr großes Fest vorbereitet werden, etwa Gruppenfahrten in die Gedenkstätte Buchenwald.

Die Jugendweihe hat eine lange Tradition bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Erstmals geprägt wurde der Begriff nach Angaben der Interessenvereinigung in Nordhausen. In der DDR war sie fast ein Pflichtprogramm für Achtklässler und ideologisch aufgeladen. Trotzdem blieben sie auch nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung populär. dpa