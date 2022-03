Zahl ukrainischer Flüchtlinge steigt schneller als erwartet

In Thüringen sind inzwischen mehr als 10.000 ukrainische Geflüchtete angekommen. Das geht aus Zahlen des Landesverwaltungsamtes vom Donnerstag hervor. Demnach seien bei den Ausländerbehörden der Kommunen 9225 ukrainische Flüchtlinge registriert worden, sagte eine Sprecherin. Rechne man jene Flüchtlinge hinzu, die sich nicht bei den Ausländer- aber bei anderen Behörden - zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt oder beim Sozialamt - gemeldet hätten, komme man auf 10.

Erfurt - 927 Geflüchtete. Die Zahl könne durchaus noch höher sein, weil sich ukrainische Flüchtlinge grundsätzlich zunächst nicht bei Behörden melden müssen.

Nach den Zahlen des Landesverwaltungsamtes stieg die Zahl der Geflüchteten in Thüringen bisher etwas schneller als prognostiziert. Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) war noch am Dienstag vor einer Woche davon ausgegangen, dass bis Ende April/Anfang Mai rund 10.000 Flüchtlinge in Thüringen angekommen sein könnten.

Adams hatte betont, dass es sich um grobe Schätzungen handele und niemand genau sagen könne, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer nach Thüringen kommen würden. Die Sprecherin des Landesverwaltungsamtes sagte, die Zahl verändere sich ständig - auch, weil bereits registrierte Flüchtlinge den Freistaat wieder verlassen und weiterreisen könnten. dpa