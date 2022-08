Zahlreiche Schweine in Mastanlage in Nordhausen verendet

Tiere

Nach dem Tod zahlreicher Schweine in einer Mastanlage in Nordhausen wird gegen deren Betreiber wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamtes am Montag in Nordhausen mit. Das Unternehmen habe das Veterinäramt des Landkreises unmittelbar nach dem Vorfall informiert. Zuerst hatte MDR Thüringen berichtet.

Nordhausen - Laut dem Deutschen Tierschutzbund sind bei dem Unglück fast 2500 Tiere verendet. Grund für den Tod der Schweine sei der Ausfall der Lüftungsanlage gewesen. Ein Alarmsystem habe offenbar versagt. „Seit Jahren hört man von Problemen bei der Lüftung, die nicht angegangen wurden“, sagte Kevin Schmidt, Vorsitzender des Landestierschutzverbands Thüringen. Die Katastrophe sei also mit Ankündigung gekommen.

„Die extreme Technisierung mit Zwangsbelüftung birgt für die in Warmställen eingepferchten Schweine ein ständiges Risiko“, sagte der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder. Die Abkehr vom Warmstall hin zu tiergerechteren Haltungssystemen, die sich an den natürlichen Bedürfnissen der Tiere orientieren, müsse vorangetrieben werden. Verschiedene Klimazonen und eine freie Luftzufuhr könnten durch Kontakt zum Außenklima oder durch einen Auslauf geschaffen werden. So könne auch verhindert werden, dass bei einem technischen Defekt das komplette Stallsystem kollabiert. dpa