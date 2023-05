Zeiss Meditec peilt mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz an

Teilen

Flaggen wehen vor dem Gebäude der Carl Zeiss Meditec AG in Jena. © Bodo Schackow/zb/dpa/Archivbild

Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec will trotz Lieferkettenproblemen und Unsicherheiten im China-Geschäft erstmals die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro überspringen. Angepeilt werde im Geschäftsjahr 2022/23 ein Umsatz von 2,1 Milliarden Euro nach 1,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. „Wir sind glücklich, dass unser Umsatz massiv wächst“, sagte Vorstandschef Markus Weber am Dienstag in Jena bei der Vorlage der Zahlen für das erste Halbjahr.

Jena - Allerdings haben gestiegene Material- und Lohnkosten sowie Corona-Probleme in China auf die Profitabilität gedrückt.

Der Gewinn nach Steuern des im MDax notierten Konzerns verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 129 Millionen Euro auf 113 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um 13,9 Prozent auf 974,5 Millionen Euro. Zeiss Meditec ist auf Laser, OP-Mikroskope und künstliche Linsen für die Augenheilkunde spezialisiert und eines der umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen in Ostdeutschland. Wegen eines hohen Auftragsbestandes wurde die Zahl der Arbeitnehmer im In- und Ausland nach Vorstandsangaben von 4400 auf 4600 aufgestockt. Das Geschäftsjahr läuft bis Ende September. dpa