Zeitfracht stockt Logistikkapazität in Erfurt auf

Teilen

Das Logistik-Unternehmen Zeitfracht will bis Anfang September seinen zweiten Standort in Erfurt in Betrieb nehmen. Die neue Logistikhalle im Güterverkehrszentrum umfasse 45.000Quadratmeter, teilte der Bücher- und Medienlogistiker am Donnerstag mit. Mit dem Neubau, der Platz für knapp 50.000 Palettenstellplätze biete, verdoppele das Unternehmen damit die bisherigen Kapazitäten in Erfurt.

Erfurt - Die Investitionssumme liege im „hohen zweistelligen Millionenbereich“.

In Erfurt werden die Sendungen den Angaben nach in leistungsstarken Hochregallagern und über zum Teil automatisierte Distributionsanlagen konfektioniert. Danach werden sie über die eigene Transportsparte oder Paketdienste zu Buchhandlungen, Textilmärkten oder den Kunden direkt gebracht. Über den neuen Standort werde dann auch die Logistik für die Adler Modemärkte GmbH abgewickelt, hieß es.

Zeitfracht hat nach eigenen Angaben trotz eines Klimas der Kaufzurückhaltung im ersten Halbjahr seinen Umsatz im Vorjahresvergleich um elf Prozent gesteigert. Zur Summe der Erlöse wurden keine Angaben gemacht. Auch für das zweite Halbjahr werde mit einem Wachstum gerechnet. Die Zeitfracht Medien GmbH beschäftigt etwa 1600 Mitarbeiter an den Standorten Erfurt, Stuttgart und Nürnberg. dpa