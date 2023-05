Zeugen nach Brand in Rudolstadt gesucht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Polizei sucht nach einem Brand in einem Gebäudekomplex in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) nach Zeugen. Das Feuer war in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgebrochen. Mehrere Teile des Komplexes in der Nähe eines Szene-Lokals waren dabei in Brand geraten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Rudolstadt - Nun sucht die Polizei nach Personen, die sich kurz vor der Schließung des Lokals noch dort aufhielten oder nach Personen, die möglicherweise auch Fotos oder Videos von dem Einsatz gemacht haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. dpa