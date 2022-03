Zoopark freut sich über kleines Kamel und Borstenhörnchen

Im Erfurter Zoopark hat es Nachwuchs im Trampeltiergehege gegeben. Wie der Zoopark am Dienstag mitteilte, wurde das männliche Kamel-Fohlen am Samstag geboren. Der Mutter und dem Jungtier gehe es ersten medizinischen Untersuchungen zufolge gut, hieß es. Der Kleine hat jedoch noch keinen Namen. Deshalb bittet der Zoopark in den Sozialen Medien um Vorschläge.

Erfurt - Der Nachwuchs kam nach Zooangaben „etwas überraschend“, da die Mutter schon älter und der Vater, Hengst Sahib, im Sommer 2021 gestorben war.

Von der Sonne der vergangenen Tage hervorgelockt, konnten im Zoo weitere neue Bewohner gesichtet werden: So wurden in der Löwensavanne drei kleine Borstenhörnchen entdeckt, die neugierig aus ihrem Loch schauten. „Wir haben schon damit gerechnet. Aber wann die Kleinen sich zeigen, hängt stark vom Wetter ab“, sagte Bereichstierpflegerin Sabine Fuß. Sie schätzt das Alter des Wurfs auf fünf Wochen.

Mit dem Wetterumschwung hat sich der Nachwuchs aber auch wieder verkrochen. Es sei ihnen „einfach zu nass und zu kalt“, sagte eine Sprecherin.

Auch im Geiertal konnten die Tierpfleger ein gelegtes Ei im Nest finden. Das Geierpaar, das im Oktober 2021 nach Erfurt kam, brühte nun abwechselnd das Ei aus. Das kann laut Zoo bis zu 55 Tage dauern. dpa