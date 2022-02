Zoos und Parks gehen wegen Unwetter früher ins Wochenende

Wegen des Sturmtiefs „Zeynep“ kündigten zahlreiche Parks im ganzen Land für Freitag frühe Schließungen an. So teilte der Tierpark Gotha mit, am letzten Tag der Thüringer Winterferien nur bis 14.00 Uhr offen zu haben. Man beende den Tag zur Sicherheit der Tiere und Besucher frühzeitig. Auch der Egapark und der Zoopark Erfurt kündigte an, um 16.00 Uhr zu schließen und aufgrund der Wetterlage auf die „Magischen Lichternächte“ und das „Winterleuchten“ zu verzichten.

Erfurt - Thüringen hat sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf eine weitere stürmische Nacht einzustellen. Im Nordwesten des Freistaats ist bereits ab nachmittags mit Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern zu rechnen. Im Rest des Landes soll es laut DWD am Abend stürmisch werden.

Das Sturmtief „Ylenia“ habe bereits schwere und teilweise irreparable Schäden an einigen Attraktionen verursacht, teilten die Thüringer Glitzerwelten am Stausee Hohenfelde mit. Die bisherige Qualität könne den Gästen so leider nicht mehr geboten werden. Daher habe man die Entscheidung getroffen, die Fläche mit mehr als 100 leuchtenden Exponaten vorzeitig für dieses Jahr zu schließen. dpa