Zu laut Sex gehabt: Nachbarn rufen aus Sorge Polizei

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Paar hatte in Waltershausen (Landkreis Gotha) so lauten Sex, dass Nachbarn aus Sorge die Polizei gerufen haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, vernahm eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses am Freitagabend laute Schreie aus dem Obergeschoss und verständigte daraufhin den Notruf. Vor Ort stellte sich das als falscher Alarm heraus: Die beiden Anwohner waren demnach sichtlich erschöpft, aber gesund.

Waltershausen - Die Polizeibeamten ermahnten das Paar zur Ruhe und zogen wieder ab. dpa