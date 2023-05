Zwei Festnahmen wegen mutmaßlichen Drogenhandels

In der Schmalkalder Innenstadt sind zwei Männer wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurden ein 55-Jähriger und ein 37-Jähriger am vergangenen Donnerstag nach „mehrwöchigen intensiven Ermittlungen“ während der Übergabe von 200 Gramm Crystal gefasst. Bei den folgenden Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten und des Autos des 55-Jährigen stellten die Polizisten insgesamt rund 1,8 Kilogramm Crystal, 170 Gramm Kokain, 500 Gramm Amphetamin und Bargeld in Höhe von fast 15.

Schmalkalden - 000 Euro sicher. Gegen beide Männer wurde demnach Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. dpa