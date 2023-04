Zwei Katalysatoren in Bad Langensalza gestohlen

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht.

Zwei Katalysatoren sind in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellte ein 51-jähriger Mann den Diebstahl am Montagnachmittag auf einem Werkstattgelände fest und alarmierte die Polizei. Demnach wurden die Katalysatoren von zwei Autos abgebaut. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im dreistelligen Bereich.

Bad Langensalza - Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und leitete ein Strafverfahren ein. dpa