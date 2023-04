Zwei Leichen bei Wohnungsbrand efunden: Polizei ermittelt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach einem Feuer in einem Erfurter Wohnhaus ermittelt die Polizei zur Todesursache zweier Menschen. Dabei handele es sich um einen 79-Jährigen und eine 60-Jährige, die leblos in der Brandwohnung entdeckt worden waren. Eine Straftat könne zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden, hieß es von der Landespolizeiinspektion Erfurt am Freitag.

Erfurt - Das Feuer war am Donnerstagnachmittag gemeldet worden. Es war im Erdgeschoss eines Plattenbaus im Wohngebiet Rieth ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war eine Kerze der Auslöser. Die anderen Bewohner des Hauses hatten sich nach früheren Angaben der Feuerwehr selbst in Sicherheit gebracht. Die Brandwohnung ist den Angaben nach vorerst nicht mehr bewohnbar. dpa