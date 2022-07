Heißester Tag des Jahres: Waldbrände, Todesfälle, kollabierte Bundeswehrsoldaten

Von: Magdalena Fürthauer

Deutschland ächzt unter einer enormen Hitzewelle, die in den Osten des Landes weiterzieht. Die extreme Wetterlage führt mancherorts zu Waldbränden, nun folgen heftige Gewitter.

Update vom 20. Juli, 22.30 Uhr: Der Mittwoch, 20. Juli 2022, im Überblick: Trotz des prognostizierten, nächtlichen Regens bleibe es insgesamt viel zu trocken, so der DWD. Neben dem Brechen diverser Hitze-Rekorde kam es am im Laufe des Tages in mehreren Teilen Deutschlands zu Waldbränden; in der Nähe von Sundern im Sauerland etwa brannte eine Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) warnte in Anbetracht der Trockenheit, „dass in Wald und Flur schon der kleinste Funke zu einem Brand mit möglicherweise verheerenden Folgen führen kann“.

Eine Anschaffung von Löschflugzeuge sei jedoch nicht geplant, erklärte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der dpa und verwies auf die Zuständigkeit von Ländern und Kommunen für den Katastrophen- und Brandschutz. Der Bund könne mit seinen Ressourcen lediglich im Wege der Amtshilfe, wo die Einsatzkräfte der Länder und Kommunen nicht ausreichten, zeitlich begrenzt unterstützen – etwa mit Hubschraubern von Bundespolizei und Bundeswehr.

Letztere richtete derweil für 400 Soldatinnen und Soldaten im Berliner Bendlerblock die Zeremonie aus, im Zuge derer diese gelobten, sich „auf die Werte des Grundgesetzes, auf die Demokratie und auf das treue Dienen“, so Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), zu verpflichten. Allerdings erlitten 28 Rekruten während der Veranstaltung Kreislaufprobleme, wie das Verteidigungsministerium am Abend auf Twitter schrieb. „Alle Betroffenen sind inzwischen wieder im Kreise ihrer Angehörigen - darüber sind wir sehr froh!“ Die Soldaten seien sofort vor Ort behandelt worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Drei von ihnen seien zudem vorsorglich zur Behandlung ins Bundeswehr-Krankenhaus gebracht worden.

Extrem-Temperaturen in der Bundesrepublik: Experten fordern Hitzeschutzpläne für deutsche Städte

Update vom 20. Juli, 21.36 Uhr: In Anbetracht der derzeitigen Wetterlage drängen sich auch in der politischen Diskussion die potenzielle Gefahren durch anhaltende Hitze in den Mittelpunkt. Derzeit im Fokus steht die Frage: Braucht es einen Hitzeschutzplan? „Nationale Vorgaben können helfen, dass wir ein bisschen Tempo in die Entwicklung bekommen“, sagte die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Johna, am Mittwoch, 22. Juli 2022, dem Deutschlandfunk. Dabei gehe es nicht darum, den Kommunen Dinge vorzuschreiben. Vielmehr sollten die Gemeinden aus bundesweiten Vorgaben eigene Pläne entwickeln können. Man müsse „auch städteübergreifend denken“, so Johna, die für eine Vermehrung der Begrünung von Städten plädierte. Diese Forderung korreliert mit der Expertise von ARD-Meteorologe Sven Plöger, der gegenüber der Rheinischen Post erklärte, Städte in sommerlichen Hitzelagen wiesen oft neun Grad Celsius mehr an Durchschnittstemperatur auf als die ländliche Umgebung. „Wir brauchen mehr Grün und Blau in den Städten, also mehr Pflanzen und Wasser, um mehr Verdunstungskälte zu schaffen“, so der Wettermann. Auch die zunehmende Versiegelung der Böden begünstige die „unglaubliche Überhitzung“.

Der Deutsche Städtetag steht Maßnahmen zum Hitzeschutz, wie sie auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, zuletzt gefordert hatte, grundsätzlich bejahend gegenüber; einige Kommunen hätten bereits Hitzeaktionspläne veröffentlicht, andere bereiteten diese vor, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Verena Göppert der Rheinischen Post. Der Hitzeschutz, etwa durch mehr schattenspendende Bäume, sei aber auch teuer, weshalb der Städtetag feste Budgets für Kommunen auf die Dauer von mindestens zehn Jahren fordere.

Hitze in Deutschland: Wärmegewitter schließen den Rekord-Tag – einer der heißesten der Geschichte

Update vom 20. Juli, 20.15 Uhr: Die Hitze am Mittwoch, 20. Juli 2022, überschritt nach vorläufigen Angaben in sechs Bundesländern die bisher höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD), der eine Reihe von Hitze-Rekorden vermeldete, zufolge war es damit der bis dato heißeste Tag des Jahres 2022 und einer der heißesten überhaupt. DWD-Sprecher Andreas Friedrich betonte am Dienstagabend im Gespräch mit dpa, dass die Werte vorläufig seien. Am Abend würden die Zahlen nicht mehr aktualisiert, man prüfe sie in den kommenden Tagen und werde gegebenenfalls nach einigen Tagen Präzisierungen vornehmen. Hier die (vorläufigen) neuen Hitze-Rekorde für Deutschland im Überblick:

Damit wurden in Deutschland außerdem erst zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen an einem Tag Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius gemessen - zuletzt war dies am 25. Juli 2019 der Fall, damals allerdings an allen 22 DWD-Wetterstationen. Der 25. Juli 2019 bleibt auch der deutschlandweite Hitzerekordtag: Denn laut DWD wurden damals an den nordrhein-westfälischen Stationen in Duisburg und Tönisvorst am Niederrhein bei Krefeld 41,2 Grad Celsius gemessen.

Hitze in Deutschland: Extrem-Wetter knackt dutzende Rekorde –Abends kracht es mit Blitz und Donner

Update vom 20. Juli, 18.45 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwochabend vor örtlich heftigen Gewittern mit Starkregen in Baden-Württemberg. Die Gewitterfront ziehe vom Südwesten in den Nordosten, sagte ein Sprecher. Es sei an manchen Orten mit vielen Blitzen und 60 Litern Regen pro Stunde und Quadratmeter zu rechnen. Es könnten auch Hagelkörner mit einer Größe von bis zu drei Zentimetern fallen. Ebenso seien Sturmböen mit einem Tempo von 100 Kilometern pro Stunde möglich. Am späten Nachmittag habe es bereits an der Donau zwischen Sigmaringen und Riedlingen ein schweres Gewitter gegeben. Des weiteren warnt der DWD bereits vorsorglich vor einzelnen, schweren Gewitter mit Starkregen und Hagel im Süden, sowie ab dem Abend im Westen und Nordwesten. Verbreitet hält aber auch die starke Wärmebelastung an.

Extrem-Wetter: Erst Glut-Hitze, dann Starkregen mit Hagel – Bundesländer brechen Hitze-Rekorde

Update vom 20. Juli, 17.01 Uhr: In mehreren Bundesländern sind am Mittwoch die dort höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden. Spitzenreiter war um 15.30 Uhr Bad Mergentheim-Neunkirchen mit 40,3 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berichtete. Damit wurde auch der bisherige Rekord für Baden-Württemberg von 40.2 Grad in Freiburg im August 2003 eingestellt.

Damit wurde in Deutschland außerdem zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen - zuletzt war dies 2019 der Fall.

Die vorläufig höchsten Landeswerte betrugen um 15.20 Uhr 39,8 Grad im niedersächsischen Uelzen und ebenfalls 39,8 Grad in Huy-Pabstorf in Sachsen-Anhalt - für beide Länder waren das Hitzerekorde. „Die Werte könnten aber bis zum Abend noch durchbrochen werden“, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Denn noch immer stiegen die Temperaturen. Es sei auch gut möglich, dass auch an anderen Wetterstationen die 40 Grad-Marke noch erreicht werde.

Hitze pur in Deutschland: Ausreichend Flüssigkeitszufuhr kann jetzt lebensrettend sein.

Vorläufige Landesrekorde wurden auch mit 39,7 Grad in Hamburg Neuwiedenthal sowie mit 38,4 Grad in Krambek in Schleswig-Holstein verzeichnet. Die endgültigen Rekordwerte des Tages dürften erst nach 20 Uhr feststehen, hieß es.

Kassenärztechef Gassen geht von vielen Hitze-Toten in Deutschland aus

Update vom 20. Juli, 15.40 Uhr: Während in ganz Europa Ausnahmesituation aufgrund der Wetterlage herrscht, befürchtet auch der Verband der Kassenärzte in Deutschland zahlreiche Hitzetote. „Man muss davon ausgehen, dass nicht nur in Südeuropa, sondern auch bei uns in diesem Sommer wieder sehr viele Menschen der Hitze erliegen“, so deren Vorstandschef, Andreas Gassen, gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung (Donnerstagsausgabe). Er fordert Kampagnen mit konkreten Tipps etwa vor Nachrichtensendungen zur Aufklärung besonders hitzegefährdeter Menschen.

„Schon 2020 hatten wir im heißen August mehrere Tausend Hitzetote zusätzlich. Das werden wohl leider regelmäßige Wellen, wenn die Temperaturen zukünftig über mehrere Tage so hoch gehen wie gerade“, meint der Verbandschef weiter. In einer solchen Situation würden „praktische Empfehlungen“ mehr helfen als Rufe nach einem „Hitzeschild vom Bund“.

Update vom 20. Juli, 13.20 Uhr: Die extreme Hitze in Deutschland mündet laut DWD langsam aber sicher in einer extremen Unwetterlage. Von Frankreich und der Schweiz kämen „übergreifende kräftige Gewitter“.

Unwetter-Alarm in Deutschland: Nach der Glut-Hitze kommen heftige Gewitter

Gerade der Westen und Südwesten, in dem es heute etwas weniger heiß werden soll als gestern, sei demnach betroffen. Gewitter mit Starkregen, schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h und „größerer Hagel“ seien zu erwarten.

Insbesondere der Süden Baden-Württembergs sei von der Wetterlage heute betroffen. Dabei seien bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit zu erwarten. In der Nacht zu Donnerstag breiten sich die Gewitter nach Nordosten aus, so der DWD weiter. Der Schwerpunkt der Unwetter verlagere sich dann nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Nordhessen. Dort sei mehrstündiger Starkregen mit bis zu 60 Liter pro Quadratmeter möglich. Insgesamt nähmen die Unwetter, aber auch die extreme Hitze am Donnerstag ab.

Gewitter wie dieses Ende Juni in Stuttgart dürften auch heute Abend Baden-Württemberg treffen.

Nach Waldbränden und Verletzten: Hitze erreicht den Osten - sogar Gefängnisse reagieren

Erstmeldung vom 20. Juli: München - Eine enorme Hitzewelle walzt derzeit über ganz Deutschland. Manche Gebiete sind so stark betroffen, dass Mediziner mittlerweile sogar einen „nationalen Schutzplan“ fordern. Während es bereits mehrere Verletzte durch Waldbrände gibt, soll nun die Hitze in den Osten des Landes weiterziehen.

Deutschland-Wetter: Hitze erreicht den Osten

Am Dienstag wurde in Nordrhein-Westfalen die 40-Grad-Marke geknackt, und zwar in Emsdetten. Auch sonst waren die Wetterextreme überwiegend in NRW zu finden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, zieht die Hitze heute weiter Richtung Osten und könnte ebenso 40 Grad Celsius mit sich bringen.

Die Wetterlage laut DWD am Mittwoch in Deutschland:

Temperaturen: Im Süden Deutschlands bis zu 35 Grad, im Westen wird es noch wärmer mit bis zu 37 Grad. Hitzepole liegen im Nordosten des Landes, dort kommt es zwischen 38 und stellenweise wohl bis zu 40 Grad.

Gewitter: Unwetterpotenzial im äußersten Westen, das sich in der Nacht auf Donnerstag bis Niedersachsen ausbreitet.

Wind: Auffrischender Wind um Hamburg und in den Alpen möglich mit Böen bis zu 60 km/h.

Entspannung sei erst Ende der Woche in Sicht, einzelne Gewitter seien jedoch möglich. Langsam zieht das Hitze-Hoch dabei laut DWD Richtung Balkan ab.

Waldbrände nach Hitze in Deutschland: Extreme Wetterlage fordert mehrere Verletzte

Die starke Hitze macht sich insbesondere in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durch Waldbrände bemerkbar, wie es auch im Rest Europas der Fall ist. Wie Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mitteilen, mussten einige Verletzte bei Löscheinsätzen in Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr bestehe jedoch bei keinem.

So habe ein Feldbrand nahe Alsdorf bei Aachen auf ein Gehöft übergegriffen. Bei diesem Einsatz seien sieben Menschen zumeist leicht verletzt worden, zwei Feuerwehrleute seien ins Krankenhaus gekommen. Auch im baden-württembergischen Kronau hat nach Angaben der dortigen Feuerwehr beim Brand eines Feldes ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ebenso wie an anderen Orten sei der starke Wind das Hauptproblem gewesen, wodurch die Flammen nur noch weiter aufgepeitscht worden seien, so ein Feuerwehrsprecher.

In NRW und Baden-Württemberg sind die Feuerwehren derzeit durch Feld- und Waldbrände gefordert.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat am Mittwoch daher erneut vor der Gefahr von Waldbränden gewarnt. Hitze und extremes Wetter in ganz Deutschland seien die Auslöser. „Bitte beachten Sie auch weiterhin, dass in Wald und Flur schon der kleinste Funke zu einem Brand mit möglicherweise verheerenden Folgen führen kann“, so Strobl.

Hitze zwingt zu Maßnahmen: Gefängnisse reagieren auf Deutschland-Wetter

Die enorme Hitze hat auch die Gefängnisse Berlins zu einer Reaktion gezwungen. Wie die Senatsjustizverwaltung am Mittwoch mitteilt, böten die Einrichtungen mehr Getränke, flexiblere Duschmöglichkeiten und gelockerte Verschlusszeiten für die Haftzellen. Auch zusätzliche Getränkepulver stünden für die Häftlinge bereit.

Herrschten über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 30 Grad Celsius, gebe es außerdem wöchentlich ein zusätzliches nährstoffhaltiges Getränk wie etwa Ayran, so ein Behördensprecher. Auch die Diensträume würden mit zusätzlichen Jalousien ausgestattet werden, heißt es. (mef/afp/dpa).