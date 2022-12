Zahl der allgemeinen Todesfälle deutlich höher als in den Vorjahren

Von: Victoria Krumbeck

Über den Tod zu sprechen, ist für viele schwer. Leichter machen es neue Daten zu den Todesfällen im November in Deutschland auch nicht. Die Zahl der Todesfälle ist um sieben Prozent gestiegen.

München/Wiesbaden – Der Tod gehört zu den unangenehmeren Dingen im Leben. Doch ob man nun Angst davor hat oder sich gar nicht damit beschäftigen will: Der Tod ist auch ein Teil des Lebens. Neue Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Zahl der Todesfälle in Deutschland im November deutlich höher war als in den Vorjahren.

Todesfälle in Deutschland: Zahl stieg im November um sieben Prozent

Im November 2022 starben insgesamt 88.129 Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit überstieg die Zahl die Mittelwerte der Novembermonate aus den Jahren 2018 bis 2021 um sieben Prozent. Das Coronavirus spielte dabei eine kleinere Rolle. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle sank sogar signifikant. Im Oktober 2022 sah das noch anders aus.

Ein Sarg wird im Krematorium zur Einäscherung in einen Ofen geschoben. © Julian Stratenschulte/dpa

Es starben doppelt so viele Menschen an Covid-19 wie im November 2022. Damit lag die Sterbefallzahl im vergangenen Monat mit einem Plus von 19 Prozent deutlich über den Mittelwerten der Vorjahre. Dafür nahmen Atemwegserkrankungen zu. Im November wurde nach dem aktuellen Influenza-Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) ein Niveau erreicht, das den Höhepunkt der Grippewellen der Vorjahre übertraf. Das sei jedoch keine Seltenheit, da auch in der Vergangenheit bei einer schweren Grippewelle höhere Sterbefallzahlen zu beobachten waren.

Zahl der Todesfälle in Deutschland: Daten nur vorläufig

Ein Abgleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der Covid-19-Todesfälle sei aktuell nur einschließlich bis zum 27. November möglich, wie es vom Statistischen Bundesamt hieß. Laut Statistikamt wurden 464 Todesfälle in diesem Zusammenhang mit dem Sterbedatum zwischen dem 21. und dem 27. November gemeldet. Insgesamt lagen die Sterbefallzahlen in dieser Woche zehn Prozent über dem Mittelwert der vier vergangenen Jahre.

In nur wenigen europäischen Staaten waren die Sterbefallzahlen in der ersten Novemberhälfte erhöht. Erst in der zweiten Hälfte betraf dies immer mehr Länder. Bei den Daten handelt es sich zunächst um Rohdaten. Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt und Unterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sind diese Daten noch unvollständig. (vk/dpa/afp)