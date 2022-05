Superzellen ziehen nach Deutschland: In einer Region „knallt es besonders gewaltig“ - Sogar Tornado-Gefahr

Von: Martina Lippl

Hoch „Yannis“ setzt sich durch und sorgt für ruhiges Sommerwetter am Mittwoch. © DWD

Der Sommer dreht jetzt richtig auf. Bis zu 30 Grad bringen uns ins Schwitzen. Die Wetterlage bleibt brisant. Nach der schwülwarmen Hitze ziehen erneut schwere Gewitter mit Unwetter auf.

Update vom 17. Mai, 17.58 Uhr: Noch kann man fast im ganzen Lande das sommerliche Wetter genießen. Die Temperaturen liegen selbst am heutigen Dienstagabend noch zwischen 18 Grad an der Nordsee und bis zu 26 Grad in Trier. Die Sonne scheint fast überall. Nur im Osten gibt es vereinzelte, leichte Regenschauer. Doch nur noch Mittwoch und Donnerstag bleibt uns das gute Wetter erhalten. Schon am Donnerstagabend sollen dann schwere Gewitter aufziehen.

Erstmeldung vom 17. Mai 2022:

München – Die Temperaturen befinden sich auf Rekordkurs. Heiße Luftmassen fluten Deutschland. Grandioses Sommerwetter mit 30 Grad verspricht der Mittwoch. Hoch „Yannis“ setzt sich beim Wetter in Deutschland durch. Es ist nur eine kurze Verschnaufpause zur Wochenmitte. Denn, am Donnerstag und Freitag drohen erneut kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Böen.

Unwetter-Alarm in Deutschland: Gewitter mit großem Hagel und „Tornado-Potential“

„Die Gewitter können sich besser organisieren. Es kann zu einzelnen Superzellen kommen und damit nimmt die Unwettergefahr noch zu“, erklärt Lars Dahlstrom vom wetterkanal.kachelmannwetter.com. Neben dem Starkregen könnte es am Donnerstag auch zu heftigen Gewitterböen, schweren Sturmböen sowie orkanartigen Böen in den kräftigsten Gewittern kommen. Auch größere Hagel sei durchaus möglich.

Im Westen bestehe auch ein gewisses Tornado-Potential. Mehr lasse sich aber noch nicht sagen, betont Wetterexperte Dahlstrom. Zwei Tage vorher lasse sich das noch nicht genau sagen. „Wir verbreiten hier keine Panik“, unterstreicht Dahlstrom. Ein lokales Ereignis dieser Art sei allerdings nicht ausgeschlossen.

Die ersten Gewitter sind am Donnerstag zu erwarten, so auch Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst q.met. „Dann wird es zunehmend schwülwarm bis heiß und dann knallt es besonders im Westen gewaltig“, prognostiziert der Wetterexperte. Der Schwerpunkt könnte rund um Nordrhein-Westfalen (NRW) liegen „mit einer ausgewachsenen Schwergewitterlage, die es in sich hat.“ Starkregen, Hagel und Sturmböen wären hier möglich. „Auch die Bildung von Tornados kann dabei nicht ausgeschlossen werden.“

Unwetter-Lage in Deutschland: DWD warnt vor schweren Gewittern am Donnerstag und Freitag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab dem späteren Nachmittag mit teils kräftigen Gewittern mit Unwetterpotential – Starkregen, Hagel, Sturmböen und einer hohen Blitzfrequenz – im Nordwesten und Westen. Auch im Schwarzwald und am Alpenrand sind kräftige Gewitter möglich. Starkregen, Hagel, Sturmböen und einer hohen Blitzfrequenz.

In der Nacht auf Freitag weiten sich die kräftigen Gewitter bis in die mittleren Landesteile aus. Nach einer kurzen Wetterberuhigung in der zweiten Nachthälfte ziehen am Freitag im Tagesverlauf neue Gewitter mit Unwetter auf. Schwerpunkt über der Mitte Deutschlands. „Erneut deutlich erhöhtes Unwetterpotential“, heißt es in der aktuellen DWD-Vorhersage. Nur im äußersten Norden und im Süden abseits der Berge herrscht laut DWD ein „geringes Gewitterpotential“. Allerdings müsste die genaue Zugbahn des dafür verantwortlichen Gewittertiefs noch abgewartet werden, ist auf der DWD-Webseite zu lesen.

Wetter in Deutschland: 30-Grad-Marke wird in den nächsten Tagen geknackt

Mittwoch (18. Mai): Die Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad an Rhein und Mosel. Nur an der See, in Vorpommern und Südostbayern bleibt es mit 19 bis 24 Grad etwas kühler, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage mit.

Donnerstag (19. Mai): Schwülwarm bis heiß - bei Höchstwerten zwischen 26 und 32 Grad erwartet der DWD am Donnerstag. An der Nordsee bei auflandigem Wind kühler mit Werten um 20 Grad.

Freitag (20. Mai): Höchstwerte im Norden 20 bis 25 Grad, in der Mitte 25 bis 30 Grad und im Süden bis 33 Grad.

Ab dem Wochenende wird es nach den aktuellen Prognosen im Norden etwas kühler. Ob sich die sommerlichen Luftmassen im Süden noch länger halten können, wird sich zeigen. „Da gibt es noch Unsicherheiten“, so Meteorologe Dominik Jung. Momentan sieht es nach einer recht warmen Woche aus. (ml)