Mädchen (5) tot in Park gefunden: Haftbefehl gegen 19-jährigen Tatverdächtigen erlassen

Von: Nadja Zinsmeister, Martina Lippl

Nach dem gewaltsamen Tod der kleinen Anissa (5) in Berlin herrscht Trauer und Fassungslosigkeit. Ein 19-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Er war der Babysitter und kannte das Mädchen wohl gut.

Update vom 23. Februar, 6.42 Uhr: Stofftiere und Grablichter sind zum Gedenken an die kleine Anissa (5) aufgestellt worden. Ihr gewaltsamer Tod ist für viele unbegreiflich. Noch sind viele Fragen zu Motiv und Tathergang offen. Ein 19-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Besonders erschütternd: Der junge Mann war ein Babysitter der kleinen Anissa und ihrer Geschwister – ein Freund der Familie.

Anissa war am Dienstagnachmittag von einem Spielplatz im Bezirk Pankow verschwunden. Wenige Stunden später entdeckten Passanten das kleine Mädchen schwerverletzt in einer anderen Grünanlage. Kurz darauf verstarb das Kind im Krankenhaus.

Nach Tod von Fünfjähriger: Babysitter und Freund der Familie sitzt in U-Haft

Noch am selben Tag nahm die Polizei den 19-jährigen Verdächtigen fest. Der junge Mann hatte am Dienstagnachmittag auf das kleine Mädchen und die drei jüngeren Geschwister auf dem Spielplatz Paule-Park in Pankow aufgepasst.

19-Jähriger kam wenig später allein zurück – Verwandter äußert schweren Verdacht

Gegen 14.30 Uhr sei der 19-Jährige mit der Fünfjährigen von dort weggegangen. Zur Begründung habe er gesagt, Anissa müsse zur Toilette. Er habe andere Menschen gebeten, auf die drei anderen Kinder aufzupassen. Etwas später sei der Mann ohne das Mädchen zurückgekommen und habe gesagt, er habe es verloren. Daraufhin – gegen 15 Uhr – wurde das Mädchen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Eine großangelegte Suchaktion startete. Der 19-Jährige soll sich auch an der Suche nach dem Kind beteiligt haben, berichtet die Bild. Ein Verwandter vermutet demnach, dass der Babysitter die Einsatzkräfte in die Irre führen wollte.

Gegen 17 Uhr entdeckten Passanten das leblose Mädchen in einem hunderte Meter entfernten Bürgerpark. Kurz darauf wurde der 19-jährige Tatverdächtige von der Polizei am Rande des Parks festgenommen.

„Er ist festgenommen worden, weil er derjenige war, der mit dem Mädchen losgegangen und ohne es zurückgekommen ist.“ Ein sexuelles Motiv spiele nach derzeitiger Sachlage keine Rolle, hieß es von der Behörde, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Das habe auch die Obduktion der Leiche bestätigt.

Um das mögliche Tatmotiv und den genauen Tathergang zu ermitteln, sollen am Donnerstag weiter Spuren ausgewertet und Zeugen befragt werden, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Update vom 22. Februar, 18.30 Uhr: Nach dem gewaltvollen Tod eines fünfjährigen Mädchens in Berlin ist gegen den 19 Jahre alten Verdächtigen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Das teilte am späten Mittwochnachmittag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Der junge Mann war am Dienstagabend am Rande des Bürgerparks Pankow festgenommen worden. In dem Park war zuvor das vermisste Mädchen leblos gefunden worden. Es wurde noch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo es aber starb.

Update vom 22. Februar, 10.59 Uhr: Bei dem festgenommenen 19-Jährigen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft offenbar um den Babysitter des getöteten Mädchens. Der junge Mann solle das Kind schon mehrmals beaufsichtigt haben. Unter dem Vorwand, das Mädchen müsse auf Toilette, verließ er mit dem Kind den Spielplatz. Er habe andere Menschen gebeten, auf die drei anderen Geschwister, die sich auch auf dem Spielplatz befanden, aufzupassen. Zurück kam der Mann ohne das Mädchen und behauptete, sie verloren zu haben.

© Paul Zinken/dpa

Das Mädchen wurde schließlich hunderte Meter entfernt mit Stichverletzungen gefunden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Wie es dazu kommen konnte, wissen die Ermittler noch nicht. „Ein sexuelles Motiv spielt nach derzeitiger Sachlage keine Rolle“, sagte ein weiterer Sprecher der Bild. Die Frage, wer das Mädchen als vermisst meldete, ist noch ungeklärt. Offen bleibt auch, ob der Mann sich bei der Suche nach dem vermissten Mädchen beteiligte. Die Mutter des getöteten Mädchens und die Mutter des Babysitters seien befreundet, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Update vom 22. Februar, 6.58 Uhr: Stundenlang suchte ein Großaufgebot in Berlin nach einem vermissten Mädchen. Dann findet eine Passantin die Fünfjährige leblos und verletzt in einem Bürgerpark in Berlin-Pankow. Rettungskräfte versuchten noch, das kleine Mädchen zu reanimieren – vergeblich. Das Mädchen verstarb kurz darauf im Krankenhaus.

„Es wies Verletzungen auf, wo man annehmen muss, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt“, sagte der Polizeisprecher. „Man hat in diesem Zusammenhang auch schon einen Tatverdächtigen festgenommen.“

Nach dem Tod des Mädchens wurde ein 19-Jähriger festgenommen. Die Polizei soll den Mann noch im Park festgenommen haben. Offenbar hatten die Ermittler einen Anfangsverdacht. Die Mordkommission ermittelt. Der Tatverdächtige soll am Mittwoch vernommen werden. Der Polizei zufolge soll der Mann einen Bezug zu dem Mädchen haben, berichtet der rbb. In welcher Beziehung das Kind und der 19-Jährige konkret zueinander standen, sagte der Polizeisprecher demnach nicht.

Noch ist völlig unklar, wie das Mädchen in den Bürgerpark Pankow gelangte. Zuletzt wurde die Fünfjährige am Dienstag gegen 14.45 Uhr im „Paule Park“ hinter dem Rathaus-Center gesehen, berichten übereinstimmend mehrere Medien. Dieser Park liegt mehrere hunderte Meter entfernt vom Bürgerpark, in dem das Kind später leblos gefunden wurde. Bisher ist offen, ob das Kind davon gelaufen ist oder entführt wurde.

Die Polizei suchte dem rbb zufolge am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften und einem Helikopter nach dem vermissten Kind.

Nach dem Tod des Mädchens stellten Menschen in der Nähe des Fundortes Kerzen auf, eine gelbe Blume und ein kleines Kuscheltier wurden abgelegt. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) reagierte bestürzt. „Meine Gedanken sind bei den Eltern des kleinen Mädchens und ihren Angehörigen. Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig“, schrieb sie bei Twitter.

© Paul Zinken/dpa

Update vom 21. Februar, 22.25 Uhr: Bei dem vermissten Mädchen, das in Berlin leblos aufgefunden wurde, handelt es sich nicht um eine 4-Jährige, wie es zunächst hieß. Die Polizei hatte das Alter zunächst mit vier Jahren angegeben und korrigierte die Angabe am späten Abend. Das Mädchen sei demnach 5 Jahre alt gewesen.

Informationen der afp zufolge stammt der festgenommene 19-jährige Tatverdächtige offenbar aus dem Umkreis des Kindes. Ihre Leiche wurde gegen 17.40 Uhr im Park gefunden.

Erstmeldung vom 21. Februar: Berlin - In Berlin hat eine Passantin am Dienstag die Leiche eines 4-jährigen Mädchens aufgefunden. Ersten Informationen der Polizei zufolge wurde das Mädchen im Bürgerpark im Bezirk Pankow entdeckt, nachdem es am Dienstag als vermisst gemeldet wurde. Das teilte die Polizei Berlin auf Twitter mit.

Das Kind wurde am Dienstagnachmittag als vermisst gemeldet und von der Polizei mit einem Großaufgebot von 100 Einsatzkräften und einem Hubschrauber gesucht. Am Abend fanden Passanten daraufhin das Mädchen mit Verletzungen im Park. Rettungskräfte hätten versucht, das Mädchen zu reanimieren. Es sei aber im Krankenhaus verstorben.

Weiter heißt es vonseiten der Polizei, dass sie von einem Tötungsdelikt ausgeht. „Es wies Verletzungen auf, wo man annehmen muss, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wo das im Raum steht“, sagte der Polizeisprecher. Es sei ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Details und Hintergründe folgen in Kürze. (nz)