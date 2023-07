Wassernot in Deutschland: Karte zeigt schlimmes Ausmaß – Bayern besonders schwer betroffen

Von: Patrick Mayer

Der Frühsommer ist in Deutschland vielerorts extrem trocken. Meteorologen warnen vor allem mit Blick auf Bayern und die Oberpfalz. Eine Karte zum Grundwasser alarmiert regelrecht.

München – Das Bayerische Landesamt für Umwelt ist alarmiert. „Weiterhin zu trockener Sommer“, schreibt die Behörde auf ihrer Website in einem aktuellen Lagebericht vom 4. Juli. So würden etwa 68 Prozent der Grundwasser-Messstellen in tieferen Bodenebenen „eine Niedrigwassersituation“ dokumentieren.

Wassermangel in Deutschland: Sorgen in Bayern, im Schwarzwald und an der Ostsee

Es habe zuletzt keine „bayernweite Überregnung“ stattgefunden, woraus ein „deutlich zu trockener Juni“ resultiere. In Zahlen: Der durchschnittliche Monatsniederschlag lag in Nordbayern im Juni bei nur 43 Prozent vom Mittel zwischen 1971 bis 2000 und in Südbayern sogar nur bei 33 Prozent desselben Wertes.

Auch andere Gegenden haben demnach schon im Frühsommer 2023 in Deutschland mit offenbar erheblicher Wasserknappheit zu kämpfen, zum Beispiel der Schwarzwald im äußersten Südwesten, die brandenburgische Lausitz an der Grenze zu Polen oder die Küstengebiete Mecklenburg-Vorpommerns an der Ostsee. Das geht aus dem sogenannten „Dürremonitor“ des „Helmholtz Zentrum für Umweltforschung“ (UFZ) hervor.

Niedrigwasser: der Rhein bei Kaub Anfang Juli 2023. © IMAGO / Daniel Kubirski

Besagter „UFZ-Dürremonitor liefert täglich flächendeckende Informationen zum Bodenfeuchtezustand in Deutschland“, heißt es auf der Website des Forschungsteams der Universität Leipzig. Eine außergewöhnliche Dürre im Gesamtboden mit einer gemessenen Tiefe von 1,80 Metern wird so etwa für das gesamte Südbayern zwischen Passau, Berchtesgaden, München, Chiemsee und Allgäu festgestellt (Stand 10. Juli).

Trockenheit in Deutschland: Vielerorts in Bayern wird Niedrigwasser gemessen

Noch deutlicher wird das bedenkliche Szenario für den Freistaat demnach für den sogenannten Oberboden mit einer Tiefe von bis zu 25 Zentimetern veranschaulicht. Tiefrot und somit alarmierend ist etwa die (Wasser-) Lage in der Oberpfalz rund um Regensburg an der Grenze zu Tschechien.

Laut UFZ wird ferner eine außergewöhnliche Dürre im äußersten Südwesten der Bundesrepublik im gesamten Schwarzwald bis nach Karlsruhe festgestellt sowie im Großraum der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart mit ihren rund 620.000 Einwohnern. Erst kürzlich hatte „im Ländle“ eine Gemeinde etwas nördlich des Bodensees wegen des dort teils extrem niedrigen Grundwassers Wasserspar-Regeln für ihre Bürger aufgestellt. Auch für Teile Frankens und die Oberpfalz ließen sich „extrem trockene Verhältnisse“ feststellen, schreibt indes das Bayerische Landesamt für Umwelt.

Alarmierende Dürre in Deutschland: Viele Böden zwischen Südbayern, Oberpfalz, Schwarzwald, Lausitz und Ostseeküste haben Anfang Juli laut „Helmholtz Zentrum für Umweltforschung“ zu wenig Wasser. © Screenshot Website Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

So lasse sich etwa die „Niederschlagssituation der Wetterstationen Bechhofen/Mittelfranken (südlich von Ansbach, d. Red.) und Treffelstein-Witzelsmühle/Oberpfalz (Landkreis Cham) gut mit dem extremen Trockenjahr 1976 vergleichen“, heißt es vom Landesamt. Mit 3,2 Grad über dem Mittel von 1971 bis 2000 sei der Juni 2023 in Bayern insgesamt „deutlich zu warm“ ausgefallen. Die Folge: An 66 Prozent der Messstellen im Freistaat werde der Wasserstand derzeit als vergleichsweise niedrig eingestuft, an 21 Prozent sogar als sehr niedrig.

Trockenheit in Deutschland: Auch die Isar in München hat Niedrigwasser

Niedrig ist laut derselben Behörde aktuell etwa auch der Wasserstand der Isar mitten in München (rund 1,6 Millionen Einwohner). Demnach betrug gemessener Wasserstand am 9. Juli beispielsweise 27,5 Kubikmeter Abfluss pro Sekunde. Schon ab 60 Kubikmetern Abfluss pro Sekunde gilt der Wasserstand hier als niedrig, ab 20 Kubikmetern pro Sekunde wird der Pegel in der bayerischen Landeshauptstadt als sehr niedrig eingestuft.

Niedrigwasser: Auch die Isar hat im Frühsommer 2023 mitten in München einen vergleichsweise niedrigen Wasserstand. © IMAGO/B. Lindenthaler

Damit nicht genug: Auf dem Rhein müssen Binnenschiffe wegen des Niedrigwassers Anfang Juli bereits ihre Ladungen reduzieren. „Wir haben jetzt aktuell ungefähr die Wasserstände, die wir vor einem Jahr hatten. Die Folge war ein sehr starkes Niedrigwasser im Juli und August“, erklärte Roberto Spranzi von der deutschen Schifffahrtsgenossenschaft DTG laut Schweizer Fernsehen SRF.

Wassermangel in Deutschland: Muss Rhein-Schifffahrt stellenweise eingestellt werden?

Besonders alarmierend soll der Wasserstand derzeit beim rheinland-pfälzischen Kaub sein, etwa auf halber Höhe zwischen Mainz und Koblenz gelegen. Hier soll das Niedrigwasser dermaßen bedenklich sein, dass laut Nachrichtenagenturen sogar eine Einstellung des Binnenschiffverkehrs möglich sei. Derzeit liege der Pegel bei knapp über einem Meter, was laut Spranzi der kritischen Marke entspreche.

Noch ein Beispiel: Wie im Juni 2023 bekannt wurde, erwägen Berlin (rund 3,7 Millionen Einwohner) und Brandenburg wegen drohender Probleme bei der Trinkwasserversorgung inzwischen verstärkt den Bau von Fernwasserleitungen. Unter anderem der Deutschlandfunk berichtete auf seiner Nachrichten-Website darüber. Man spreche über Möglichkeiten einer Versorgung zum Beispiel aus der Ostsee, erklärte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Die Grünen) demnach im Landtag in Potsdam.

Drohender Wassermangel in Deutschland: Berlin und Brandenburg planen Zusammenarbeit

Das Thema Wasserknappheit sei ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, schilderte er weiter. Man müsse jetzt gemeinsam mit Berlin handeln. Möglich sei etwa eine Wasserleitung aus der Elbe zur Spree, nannte er ein Beispiel für mögliche Maßnahmen wegen der vielerorts anhaltenden Trockenheit. (pm)