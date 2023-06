Die wichtigsten Infos zur Nato-Übung „Air Defender 2023“ – wann und wo fliegt das Militär über Deutschland?

Das Nato-Luftwaffenmanöver Air Defender 2023 startet. Rund 10.000 Soldaten fliegen zwölf Tage am Himmel von Deutschland. Die wichtigsten Infos.

Update vom 12. Juni, 15.15 Uhr: Air Defender 2023 läuft! Seit 9 Uhr morgens sind die ersten Flugzeuge für die Militärübung in der Luft, bestätigte ein Luftwaffen-Sprecher dem NDR. Kampfjets der Typen A10, F16 und Tornado jagen seit etwa 10.30 Uhr über Schleswig-Flensburg. Der Militärflugplatz Wunstdorf ist das Logistik-Drehkreuz der Nato-Übung. Dort fand am Montag eine Auftaktveranstaltung statt. Dort starteten ebenfalls mehrere Maschinen, darunter eine deutsche A400M.

Unser Text vom 12. Juni, 9.50 Uhr: Frankfurt – Die Luftwaffenübung Air Defender 23 ist gestartet. Insgesamt üben 25 NATO-Staaten Luftoperationen mit verbündeten Streitkräften, überwiegend im Luftraum von Deutschland. Air Defender 23 gilt als die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO überhaupt.

Air Defender 2023 über Deutschland vom 12. bis 23. Juni

Bei der NATO-Übung Air Defender 23 sollen gemeinsame Luftoperationen mit verbündeten Luftstreitkräften trainiert werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Verbesserung und Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Nationen. „Wir möchten zeigen, dass wir über gute Technologie verfügen, Kriege verhindern wollen und dass wir bereit sind“, erklärte die US-Botschafterin Amy Gutmann auf einer Pressekonferenz. Die Übung der Bundeswehr zielt auf niemanden ab, da die NATO ein defensives Bündnis ist.

Die NATO-Übung Air Defender 2023 wird vom 12. bis 23. Juni 2023 abgehalten. Die Initiative für Air Defender wurde im Jahr 2018 von Deutschland ergriffen. Aus diesem Grund wird die Übung unter deutscher Führung durchgeführt. Die Flugzeiten sind je nach Standort unterschiedlich. Über dem Übungsraum Ost wird zwischen 10 und 14 Uhr geflogen. Der Übungsraum Süd ist von 13 bis 17 Uhr reserviert, und der Übungsraum Nord von 16 bis 20 Uhr.

Nato-Übung Air Defender 2023: 10.000 Soldaten nehmen teil

Insgesamt nehmen 25 Nationen an der NATO-Übung teil. Ziel ist es, die gemeinsamen Reaktionsfähigkeiten der Luftstreitkräfte in Krisensituationen zu trainieren. Von diesen 25 Nationen sind 250 Flugzeuge an der Übung beteiligt. Davon werden 100 Flugzeuge aus US-Bundesstaaten nach Europa entsandt. An Air Defender 23 nehmen knapp 10.000 Soldaten und Soldatinnen teil.

Gestartet werden die Einsätze hauptsächlich von den folgenden Standorten: Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein Wunstorf in Niedersachsen Lechfeld in Bayern Spangdahlem in Rheinland-Pfalz Volkel in den Niederlanden Čáslav in der Tschechischen Republik All diese Gebiete werden seit Jahrzehnten für Übungen der Luftfahrt genutzt – meistens für die routinemäßige Ausbildung. Die drei Hauptdrehkreuze bei Air Defender 23 sind Schleswig/Hohn, Wunstorf und Lechfeld.

Die teilnehmenden Nationen bei der NATO-Übung Air Defender 23 sind Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA und das Vereinigte Königreich.

Air Defender 2023: Bundeswehr bemüht sich, Fluglärm gering zu halten

Die 25 Partnernationen werden während Air Defender 2023 in Deutschland stationiert sein. Ein Großteil von ihnen wird sich in der Nähe der Grenze zu Dänemark aufhalten, genauer gesagt in Schleswig/Hohn.

An diesen Standorten sind die 25 Partnernationen bei Air Defender 23 stationiert: Schleswig/Hohn Wunstorf Gelsenkirchen Spangdahlem Lechfeld Neuburg

Die beteiligten NATO-Nationen werden während Air Defender 23 in Höhen zwischen 2500 und 15.000 Metern fliegen. Tankvorgänge finden in Höhen zwischen 3000 und 10.000 Metern statt. Gemäß der Mitteilung der Bundeswehr auf ihrer Website bemüht sich die Luftwaffe, die Auswirkungen von Fluglärm möglichst gering zu halten, indem sie beispielsweise Luftraumkorridore über dünn besiedelten Gebieten nutzt.

Auswirkungen von Air Defender 2023 soll keine Flugausfälle provozieren

Um die Belastungen für die Bevölkerung möglichst gering zu halten, wurden bei Air Defender 23 verschiedene Maßnahmen ergriffen. Eine davon ist die zeitliche Staffelung der NATO-Übungen, wobei pro Übungsluftraum niemals länger als vier Stunden pro Tag geflogen wird. Des Weiteren werden die Abläufe kontinuierlich optimiert, um die Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr auf ein Minimum zu reduzieren. Laut Angaben der Bundeswehr soll es zu keinen Flugausfällen kommen und höchstens zu einzelnen Verzögerungen.

